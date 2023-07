Emoji: le proposte per lo standard Unicode 15.1

Il prossimo 17 luglio avrà luogo il World Emoji Day 2023, lo scopo è quello di promuovere l’uso degli emoji. Come lo scorso anno e come ormai di consuetudine, per l’occasione, Emojipedia, il sito dove è possibile consultare il significato e l’impiego comune di tutti i caratteri emoji nello standard Unicode, ha realizzato degli esempi di design di quelle che potrebbero essere le nuove faccine che saranno introdotte con Unicode 15.1 che l’Unicode Consortium provvederà ad approvare nel mese di settembre.

Emoji: ecco le nuove proposte per Unicode 15.1

Da tenere presente che gli emoji segnalati da Emojipedia sono ancora delle proposte e attualmente sono in fase di studio, motivo per cui non è da dare per certo che verranno effettivamente implementate o comunque i disegni potrebbero poi differire da quelli effettivamente adottati.

Ad ogni modo, le faccine proposte sono in totale 108, la maggior parte delle quali relative a persone con più tonalità di pelle, come visibile nella seguente immagine.

Tra le varie proposte vi sono varianti di quelle attuali relative a persone che camminano, corrono e che sono inginocchiate, che hanno un bastone bianco che sono su sedie a rotelle manuali e motorizzate e che vanno a destra e a sinistra.

Ci sono inoltre faccine che scuotono la testa in verticale e in orizzontale, un lime, una fenice, una catena spezzata e un fungo marrone.

Alcuni device Android e altre piattaforme Google potrebbero ricevere il supporto Emoji 15.1 a fine 2023, mentre per quel che riguarda i dispositivi Apple l’implementazione è prevista più avanti nel tempo, nella primavera del 2024.