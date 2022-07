Emoji: 31 nuove faccine in arrivo entro il 2023

In occasione della Giornata mondiale dell’emoji che si terrà domenica 17 luglio, sarà fornita un’anteprima delle nuove faccine che giungeranno su computer, smartphone, tablet e vari altri dispositivi. Emojipedia, il sito che si occupa di raccogliere tutte le emoji, ha però mostrato già una bozza delle novità, la cui implementazione avverrà con Unicode 15.0, in arrivo tra fine 2022 e il 2023.

Emoji: 31 nuove faccine in arrivo tra il 2022 e il 2023

Il Consorzio Unicode, l’ente che si occupa dello standard in questione e quindi delle varie faccine e del loro significato, ha definito 31 nuove emoji, che comunque dovranno essere accettate da tutti i membri prima che possano essere rilasciate in via definitiva.

Le nuove emoji sono visibili nella seguente immagine, ma va tenuto conto che il design effettivo cambierà a seconda del sistema operativo utilizzato.

Ci sono una faccia che trema, nuovi cuori colorati (in azzurro chiaro, grigio chiaro e rosa) e mani che spingono verso destra o sinistra (eventualmente utilizzabili anche per battere il cinque se adoperate insieme), chiaramente disponibili in varie colorazioni della pelle e nel classico giallo neutro.

Sono disponibili pure dei nuovi animali, quali l’alce, l’asino, l’oca, un non meglio precisato uccello nero, una medusa e una singola ala bianca. A completare la dotazione ci sono un fiore viola, dello zenzero, un baccello di piselli, delle maracas, un flauto, un pettine, un ventaglio, il simbolo del Wi-Fi e un simbolo riguardante la religione Sikh.

Da tenere presente che l’ultima selezione verrà comunicata a settembre, per cui il già ridotto numero di faccine potrebbe diminuire ulteriormente, così come potrebbe essere cambiata qualche grafica o colorazione. A titolo informativo, le emoji approvate lo scorso anno sono state 37 su un totale molto più ampio tra quelle finaliste.