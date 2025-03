Energia, gas e fibra in un’unica soluzione sostenibile: le offerte Sorgenia

Sorgenia propone una gamma completa di servizi pensati per chi cerca soluzioni energetiche trasparenti, digitali e rispettose dell’ambiente. Con energia elettrica 100% rinnovabile, possibilità di scegliere tra tariffe fisse o indicizzate e gestione completamente online, il fornitore si conferma come una delle realtà più moderne e affidabili del mercato.

In più, grazie agli sconti di benvenuto fino a 150€ e a un programma di fidelizzazione, è possibile risparmiare da subito e nel tempo. Sul sito di Sorgenia trovi tutti i dettagli delle promozioni ora attive.

Perché passare a Sorgenia? Tutti i vantaggi

Le tariffe proposte sono su misura: vengono calibrate in base ai consumi reali per assicurarti il massimo risparmio. E se scegli Sorgenia, usi solo energia pulita, contribuendo in modo concreto alla riduzione delle emissioni. In più, la gestione tramite app ti permette di tenere tutto sotto controllo, dai consumi al pagamento delle bollette.

Le offerte di Sorgenia sono due. La prima è Next Energy 24, pensata per chi vuole stabilità, che consente di bloccare il prezzo dell’energia per 24 mesi, evitando le fluttuazioni del mercato. Il costo è di 0,165€/kWh per la luce e 0,58€/Smc per il gas, con un contributo fisso mensile di 7,6€ per ogni fornitura. Incluso uno sconto di benvenuto pari a 30€.

Next Energy Sunlight è invece la soluzione ideale per chi preferisce seguire l’andamento del mercato. L’energia ha un prezzo indicizzato al PUN (per la luce) o al PSV (per il gas), con un contributo iniziale agevolato (0,008€/kWh il primo anno). Il servizio commerciale ha un costo di 9,5€/mese per ogni fornitura. Anche in questo caso è previsto un bonus iniziale di 15€.

Con Sorgenia puoi contare su diversi vantaggi, tra cui:

Energia elettrica 100% green ;

; Gestione digitale completa tramite l’app MySorgenia;

completa tramite l’app MySorgenia; Nessun costo nascosto per cambio fornitore;

Monitoraggio dei consumi in tempo reale ;

; Programma Beyond Energy, per analisi e ottimizzazione dell’uso domestico dell’energia.

E se hai meno di 30 anni, puoi accedere a offerte ancora più convenienti pensate per i giovani. All’offerta è possibile agigungere anche la connessione fibra ultraveloce fino a 2,5 Gbps, gli sconti per la ricarica di veicoli elettrici con il programma MyNextMove e la configurazione di un impianto fotovoltaico su misura.

Per attivare l’offerta che preferisci basta andare sul sito di Sorgenia. Ti serviranno: una bolletta recente, un documento d’identità, l’IBAN e un’email. I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, PayPal o domiciliazione bancaria.