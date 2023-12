Eni Plenitude, passa al Mercato libero e risparmia fino a 144€

Manca davvero poco alla fine del Mercato Tutelato. Perchè dunque non approfittarne subito scegliendo un’offerta dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per prepararsi al mercato libero? Come sappiamo, a partire dal 1 gennaio 2024 non esisterà più il mercato tutelato e l’unica cosa che possiamo fare è scegliere la migliore offerta luce e gas per evitare di dover pagare costi eccessivi in bolletta.

Oggi parliamo di Eni Plenitude, una soluzione che ti permette di avere un’esperienza di fornitura energetica unica e vantaggiosa, risparmiando fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita se sia la luce che il gas. Scopriamo insieme cosa offre l’offerta Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude.

Trend Casa FineTutela non solo ti consente di pagare il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo ma ti offre energia certificata, derivante da fonti rinnovabili. Non a caso, se facciamo riferimento al mese di novembre, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,157 €/kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,568 €/Smc. Ma con Eni Plenitude i vantaggi non terminano qui: risparmi fino a 144€ in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita se sottoscrivi luce e gas e ricevi fino a 12€ di sconto nella tua bolletta per ogni fornitura se decidi di attivare l’addebito diretto su conto corrente. Che aspetti?

Eni Plenitude: la scelta economica e sostenibile

Avere l’energia Eni è semplicissimo: sottoscrivere l’offerta Trend Casa FineTutela richiede solamente pochi minuti. E non devi sostenere nessun costo per la sua attivazione! Sarà Eni Plenitude, infatti, ad occuparsi del cambio fornitore garantendoti la fornitura di luce e gas senza nessuna interruzione.

Per attivare l’offerta devi solamente tenere a portata di mano una bolletta del tuo attuale fornitore; un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta e l’IBAN; ma solamente se vuoi addebitare la bolletta direttamente sul conto corrente.

