Eni Plenitude: con Trend Casa FineTutela tagli i costi in bolletta

Con la fine del mercato tutelato sottoscrivere un’offerta adeguata è del tutto importante: ecco perché Eni Plenitude ha pensato a Trend Casa FineTutela. Una soluzione studiata nei minimi particolari per permetterti di avere la migliore offerta luce e gas a prezzo variabile attualmente presente sul mercato. Non a caso, Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude ti dà l’opportunità di risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita se decidi di attivare contemporaneamente luce e gas.

Scegliendo l’offerta Trend Casa FineTutela avrai a disposizione una soluzione pensata appositamente per rispondere alle tue esigenze energetiche e per poter finalmente tagliare inutili costi in bolletta. Non perdere altro tempo, passa al Mercato Libero con la migliore offerta luce e gas a prezzo variabile pensata per la fine del Mercato Tutelato.

Eni Plenitude: fai la scelta giusta con Trend Casa FineTutela

Come accennato in apertura, parliamo di un’offerta a prezzo variabile in linea con l’andamento del mercato dell’energia che ti consente di risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita se attivi luce e gas. Le tariffe Eni Plenitude, infatti, si contraddistinguono dalle classiche tariffe proprio perchè sono pensate per rispondere alle esigenze degli utenti in un periodo in cui i costi in bolletta sono purtroppo del tutto elevati.

Con Trend Casa FineTutela paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo. Nello specifico, se facciamo riferimento ai numeri dello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce è stato pari a 0,145 €/kWh mentre il corrispettivo gas si è attestato a 0,555 €/Smc.

Dobbiamo però comunque considerare che l’andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti fattori che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Con Trend Casa FineTutela il prezzo è variabile e si allinea al mercato dell’energia. Approfitta subito della promozione e inizia a risparmiare!

