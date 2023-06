Entra nel magico universo di Disney+: per te 2 mesi in omaggio

Entra nel fantastico mondo di Disney+, un universo magico fatto di contenuti speciali per tutta la famiglia. Iscriviti ora, per te 2 mesi in omaggio. Praticamente, attivando un abbonamento annuale, hai accesso a tutti i titoli del catalogo per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Un’occasione speciale da prendere subito al volo. Goditi questa incredibile piattaforma!

Infatti questo è uno dei contenitori di film, serie TV, show e docuserie più esclusivi sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo ed esclusivamente dal suo ricco catalogo in Italia. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. Tra questi ricordiamo Italia’s Got Talent.

Disney+: l’intrattenimento di nuova generazione da portare sempre con te

Iscriviti a Disney e ottieni 2 mesi gratis di abbonamento. La promozione ancora valida prevede l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. I vantaggi di scegliere questa soluzione sono molti. Primo fra tutti la varietà di contenuti disponibili che vengono incrementati ogni mese con nuovi arrivi esclusivi. Secondo, il Parental Control che ti permette di gestire quali contenuti rendere disponibili ai tuoi figli, evitando quelli non adatti alla loro età.

Il terzo vantaggio è che puoi portare sempre con te film, serie TV, show e docuserie grazie allo streaming live e on demand oltre che a una piattaforma multidispositivo particolarmente semplice e intuitiva. Questo non vale solo in Italia. Infatti, il tuo intrattenimento preferito ti segue. Con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

