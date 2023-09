Eolo: offerta Internet ultraveloce a meno di 20 euro in scadenza

Sei alla ricerca di tariffe internet casa vantaggiose? Non è necessario andare troppo lontano per trovare la soluzione ideale.

Grazie alla promozione di Eolo, potrai navigare a massima velocità comodamente da casa tua. Quanto costa? 19,90 euro al mese.

Le offerte personalizzabili di Eolo sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, garantendo una navigazione ad alta velocità in zone in cui altri provider non possono arrivare.

Il provider installerà un’antenna direttamente presso la tua abitazione, che verrà poi collegata a un router. Se desideri conoscere tutti i dettagli relativi alla tariffa di Eolo, continua a leggere!

Internet ultraveloce di Eolo: approfitta subito, l’offerta sta per scadere

L’offerta promozionale Eolo Più presenta un prezzo di 19,90 euro mensili per i primi 12 mesi, successivamente aumentato a 24,90 euro. Ecco le sue caratteristiche:

Velocità di connessione in download fino a 30 Mb/s;

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Assistenza garantita entro 3 minuti;

Router EOLO incluso nell’offerta.

Se vuoi navigare più veloce su internet, puoi aggiungere 5 euro al mese all’offerta che hai scelto. Così potrai scaricare più velocemente, fino a 100 Mb/s. E il primo mese è gratis!

Devi solo scegliere il pacchetto intrattenimento o Studio e Lavoro. Se scegli entrambi i pacchetti, pagando 8 euro in più al mese, potrai navigare ancora più veloce, fino a 200 Mb/s in download.

Il router fornito in comodato d’uso è l’EOLOrouterEVO; è possibile anche richiedere un IP statico pubblico entro 60 giorni dall’attivazione.

Inoltre, puoi aggiungere un pacchetto sicurezza per 3 euro al mese, che include Parental Control e Antivirus. Il primo mese del pacchetto è gratuito.

Questa offerta completa, però, sta per scadere. Quindi, ti consigliamo di attivare subito la linea prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.