Epic Games aggiunge giochi e paga la CTF su iOS

Epic Games ha annunciato l’arrivo di quasi 20 giochi di terze parti sullo store mobile e il lancio del programma Free Games su Android (in tutto il mondo) e iOS (solo in Europa). La software house guidata da Tim Sweeney ha inoltre comunicato che coprirà per un anno i costi della Core Technology Fee (CTF) introdotta da Apple in Europa.

La CTF è illegale

Epic Games Store è disponibile su Android in tutto il mondo e iOS/iPadOS solo in Europa (grazie al Digital Markets Act). Finora era possibile trovare solo tre giochi, ovvero Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe.

Come promesso, la software house ha aggiunto anche titoli di terze parti (17 per Android e 15 per iOS). Saranno disponibili nei prossmi giorni, dopo la risoluzione di alcuni bug. Il programma Free Games prevede invece l’accesso gratuito al gioco Dungeon of the Endless: Apogee (nei prossimi giorni anche Bloons TD 6).

Gli sviluppatori riceveranno l’88% dei pagamenti in-app. Epic Games non applicherà nessuna commissione per l’uso di metodi di pagamento esterni allo store. Sono inoltre previste alcune novità per gli utenti, tra cui il login persistente con account Epic tra i giochi su iOS e Android, oltre alla funzionalità di aggiornamento automatico.

Come è noto, Apple deve rispettare il Digital Markets Act in Europa, quindi non può impedire l’installazione di store alternativi e l’uso di metodi di pagamento esterni. L’azienda di Cupertino ha però introdotto la Core Technology Fee (CTF) che prevede una commissione di 0,50 euro per ogni app installata da store alternativi dopo il superamento di un milione di installazioni annuali (c’è un’esenzione di tre anni per gli sviluppatori che guadagnano meno di 10 milioni di euro).

Epic Games coprirà i costi della CTF per un anno agli sviluppatori che partecipano al programma Free Games su iOS e iPadOS. La software house sottolinea che la CTF è illegale perché deve essere pagata per ogni download effettuato da App Store o store alternativo, oltre che per l’installazione dello store alternativo.

Epic Games afferma che questi costi non sono finanziariamente sostenibili a lungo termine. Nessuno dei primi 100 sviluppatori nel mondo distribuisce giochi su Epic Games Store o altri perché devono pagare la CTF. La Commissione europea ha avviato un’indagine (ancora in corso) a fine giugno 2024. La software house accusa invece Google di ostacolare l’installazione del suo store attraverso “scary screen” e una lunga procedura.