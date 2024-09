Epic Games Store e Fortnite disponibile anche su iPad

La software house guidata da Tim Sweeney ha annunciato l’arrivo di Epic Games Store anche su iPad. La novità è tuttavia riservata solo agli utenti europei (come avvenuto con iOS), grazie al Digital Markets Act (DMA). MacPaw ha invece annunciato la disponibilità in Europa dello store Setapp Mobile su iPhone.

La Commissione europea ha inserito iPadOS tra i Core Platform Service, quindi Apple deve rispettare il Digital Markets Act e consentire l’installazione degli store alternativi, come avviene già su iOS a partire dalla versione 17.4. Gli utenti europei che installano iPadOS 18 (tranne quelli che usano un iPad Pro con chip M4) possono ora installare Epic Games Store.

Where can I get the Epic Games Store in the European Union?

✅ PC

✅ Mac

✅ Android

✅ iPhone

✅ and now…iPad! 🥳

Download iPadOS 18 and install now: https://t.co/u1wKQ9bxks pic.twitter.com/ArCdcddGVl

— Epic Games Store (@EpicGames) September 16, 2024