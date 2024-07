Epson Expression Home XP-4200: stampante multifunzione in forte sconto (-28%)

Epson Expression Home XP-4200 è la stampante multifunzione perfetta per casa o per un piccolo ufficio che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto a 69,99 euro invece di 97,62. Il prezzo include la spedizione Prime e ben 3 mesi di abbonamento gratuito di inchiostro consegnato direttamente al tuo domicilio.

Epson Expression Home XP-4200: ideale per diversi scopi

Questa stampante multifunzione può offrirti il giusto equilibrio tra eleganza, funzionalità e convenienza. Non solo combina stampa, scansione e copia in un design compatto e moderno, ma lo fa anche in modo efficiente, per farti risparmiare spazio nel tuo ufficio o a casa.

Facilissima da usare anche grazie alla connessione WiFi che ti permette di stampare e scansionare documenti senza bisogno di collegarti via cavo alla stampante. WiFi Direct evolve questo concetto perché puoi collegarti alla stampante anche senza il bisogno di una rete wireless. Con il display LCD, inoltre, le operazioni di stampa e copia sono ancora più comode e professionali.

Molto interessante è l’utilizzo combinato con l’app Epson Smart Panel, utile per stampare, scansionare e gestire diverse funzioni direttamente dal tuo dispositivo mobile, che sia uno smartphone o un tablet. E poi con l’app Epson Creative Print puoi stampare fotografie dai social network, creare biglietti di auguri e molto altro ancora.

Epson Expression Home XP-4200 è una stampante multifunzione versatile, facile da usare e conveniente: acquistala adesso in sconto a 69,99 euro invece di 97,62.