Errori di prezzo Amazon: attenzione ai falsi link truffa

In questi giorni che precedono il prossimo Prime Day, si stanno diffondendo pericolosi messaggi ed email truffa contenenti falsi link di errori di prezzo su Amazon. In realtà si tratta di esche che i cybercriminali esperti stanno gettando nella rete per ottenere le credenziali di accesso agli account personali e ai dettagli di pagamento.

Le pagine sono fatte alla perfezione, come se fosse il sito ufficiale di Amazon. In questo bisogna dare atto che i truffatori sfruttano qualsiasi tecnologia, incluse funzionalità di intelligenza artificiale, per confondere le vittime e generare fiducia. Tuttavia, è bene sempre tenere a mente alcuni aspetti importanti utili a riconoscere queste truffe.

Prima di tutto è fondamentale verificare l’URL del sito al quale il link rimanda. Se il dominio non corrisponde con quello ufficiale di Amazon si tratta di una pericolosa truffa e non di una vera segnalazione di errori di prezzo. Inoltre, è importantissimo anche diffidare dalle offerte troppo belle per essere vere. Sono solo un’attrazione usata dai criminali del web per rubare l’identità e il denaro delle vittime.

Errori di prezzo Amazon: attenzione alla truffa

Amazon disconosce qualsiasi tipo di informazione e promozione al di fuori del suo sito ufficiale, ricordando di prestare molta attenzione a ciò che potrebbe essere una pericolosa truffa, soprattutto, diciamo noi, quando si tratta di errori di prezzo. Questa tecnica viene usata dai cybercriminali per catturare l’attenzione dei consumatori.

Proteggere il proprio account Amazon è uno dei modi per proteggersi da potenziali truffe. Attiva la verifica a due fattori. In questo modo i tuoi dati sono più al sicuro. Inoltre, non cliccare mai su link contenuti in email o messaggi dalla dubbia provenienza. Spesso non portano nulla di buono.

Senso di urgenza e offerte limitatissime sono le tecniche preferite dai truffatori per spingere la vittima ad agire con impulso e a non riconoscere i chiari segnali di una possibile truffa, come quella dei falsi errori di prezzo Amazon.