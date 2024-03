Esclusivo: ottieni 3 mesi di servizio Premium con Revolut

Revolut offre una grande opportunità ai propri clienti e a quelli potenziali per rendere la loro esperienza finanziaria ancora più completa: 3 mesi gratis del piano Premium.

I nuovi clienti dovranno aprire il conto, mentre i già clienti del piano base devono soltanto effettuare l’upgrade a Revolut Premium. Questa offerta esclusiva è progettata per far scoprire loro tutti i vantaggi di un servizio che va oltre la semplice gestione del denaro.

3 mesi di servizio gratis: vantaggi e opportunità con Revolut Premium

Il conto Premium di Revolut vuol dire eccellenza e praticità. Infatti, i vantaggi non mancano, come l’assicurazione di viaggio in tutto il mondo, da usare in caso di emergenze mediche all’estero e problemi con i bagagli.

Inoltre, potrai prelevare denaro ovunque ti trovi, senza commissioni, e di scambiare valute in modo semplice e trasparente. Questi privilegi sono solo l’inizio di ciò che Revolut ha da offrire.

Con il servizio clienti prioritario, ogni tua domanda o esigenza verrà trattata con la massima attenzione e rapidità. Le carte di pagamento esclusive, personalizzabili nel design, sono un vero e proprio biglietto da visita che riflette il tuo stile unico. E non è tutto: grazie agli sconti esclusivi presso partner selezionati, ogni acquisto diventa un’occasione per risparmiare.

L’app di Revolut è intuitiva, e ti consente di acquistare, inviare e richiedere denaro in tempo reale, risparmiare in modo intelligente e avere una visione completa delle tue finanze, tutto a portata di smartphone.

Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione. Apri il tuo conto oggi e inizia a vivere l’esperienza premium che Revolut ha creato per te. Ricorda, sono 3 mesi di servizio Premium che ti aspettano, pronti a trasformare il modo in cui usi il tuo denaro.