 Con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming
Grazie alle eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming a prezzi contenuti e tanta sicurezza inclusa per connessioni protette.
Telecomunicazioni
Solo con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming e tanta sicurezza per connessioni protette ovunque tu sia. Cosa stai aspettando? Scegli la destinazione del tuo prossimo viaggio! Hai oltre 200 destinazioni disponibili e diversi piani differenti per ogni destinazione in base ai giorni e alla quantità di giga che ti servono.

Scegli il piano Saily che ti serve

A partire da soli 3,99$ sei subito connesso a internet non appeni arrivi a destinazione. Queste eSIM sono pratiche e intuitive da installare. Le installi la prima volta sul tuo smartphone e poi devi solo scegliere il piano che ti serve per la destinazione scelta. Automaticamente, il piano acquistato verrà abbinato alla tua eSIM e pronto per attivarsi all’arrivo. Quindi non devi preoccuparti di niente.

Potrai scegliere la tua eSIM Saily in base al Paese di destinazione, come ad esempio Argentina, Mozambico, Albania, Andorra e tantissime altre ancora. Oppure potrai sceglierla in base alla Regione, se devi spostarti molto e in diversi Paesi, come Africa, America Latina, Asia e Oceania, Caraibi, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, Nord America, Europa e Globale.

eSIM Saily: non solo internet, anche sicurezza

Con le eSIM Saily non hai solo un piano dati per la destinazione che dovrai raggiungere, evitando così gli elevati costi del roaming. Infatti, ogni piano include anche una sicurezza completa contro qualsiasi minaccia e un’ottimizzazione per connetterti senza limiti, restrizioni e blocchi regionali. Scegli la destinazione del tuo prossimo viaggio e scopri cosa hai incluso oltre ai giga!

Scegli il piano Saily che ti serve

Infatti, essendo un prodotto che nasce da NordVPN, avrai anche incluse funzionalità di sicurezza come protezione del web, per evitare di subire attacchi pericolosi da cybercriminali sia mentre navighi online tra le pagine sia quando devi accedere a dati importanti, come la tua Home Banking. Inoltre, hai anche il blocco degli annunci incluso e la possibilità di cambiare posizione virtuale per accedere ai tuoi servizi senza blocchi regionali.

Pubblicato il 19 nov 2025

19 nov 2025
