Esplosione Starship di SpaceX, voli deviati dalla FAA

Lo Starship di SpaceX è esploso durante un volo di prova, scatenando un bel po’ di trambusto nei cieli. La FAA (Federal Aviation Administration) ha dovuto rallentare e dirottare un sacco di aerei nella zona dove sono caduti i detriti. Un vero pasticcio…

Caos nei cieli per il test fallito di SpaceX: FAA costretta a dirottare aerei

Subito dopo il gran “botto” dello Starship, alcuni aerei sono rimasti in holding pattern (cioè hanno girato in tondo aspettando il via libera), altri hanno dovuto cambiare completamente rotta. La FAA ha confermato la breve interruzione al traffico aereo, ma ora è tutto tornato normale.

Ovvio che questo bailamme abbia creato casini anche a terra. L’aeroporto di Miami ha annunciato ritardi di 30 minuti per colpa dell’“anomalia del lancio del razzo” (così l’ha chiamata la FAA sul suo sito). Stessa solfa all’aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood, sempre in Florida. Possiamo immaginare la faccia dei passeggeri quando hanno saputo il motivo del ritardo…

Il settimo test dello Starship finito male

Cos’è successo esattamente? Giovedì mattina (le 23 ora italiana) lo Starship era decollato dalla base di SpaceX a Boca Chica, in Texas, per il suo settimo volo di prova. La notizia buona è che l’azienda è riuscita ad agganciare il gigantesco razzo alla torre di lancio durante la discesa, per la seconda volta nella storia. Quella cattiva, invece, è che la navicella vera e propria – su cui SpaceX voleva testare un carico di nuove attrezzature e aggiornamenti – si è disintegrata poco dopo il decollo. Un vero peccato.

Già nei giorni scorsi, SpaceX si era beccata una bella strigliata da Qantas, la compagnia aerea australiana. Il motivo? Pare che i detriti dei razzi di Elon Musk causassero ritardi ai loro voli. Insomma, non è la prima volta che i lanci spaziali fanno innervosire chi viaggia in aereo.

Musk scherza su X

Intanto, sui social non si parla d’altro: i video e le foto dei pezzi di Starship che piovono dal cielo sono diventati virali in un attimo. Persino Musk ci ha scherzato su, condividendo un video su X: “Il successo non è garantito, ma lo spettacolo sì!“. Tipico di Elon, che non perde mai il suo humor graffiante, nemmeno quando le cose vanno storte!

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

Questo incidente ci ricorda che la corsa allo spazio ha i suoi pro e i suoi contro. Da una parte, aziende come SpaceX stanno facendo passi da gigante nell’esplorazione spaziale, aprendo strade che fino a poco fa sembravano fantascienza. Dall’altra, i loro test e lanci possono creare non pochi grattacapi al traffico aereo e alle comunità vicine alle basi. Insomma, trovare il punto di incontro tra questi interessi opposti non è proprio una passeggiata.