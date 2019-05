eSports e 5G: il torneo di Vodafone ed ESL

Prenderà il via il 31 maggio per chiudersi il 29 settembre il Vodafone 5G ESL Mobile Open. Il torneo nasce dalla partnership siglata tra l’operatore ed Electronic Sports League, presentandosi come la prima manifestazione del suo genere con una finale che si giocherà live su reti 5G. A parteciparvi player provenienti dai 17 paesi in cui opera l’azienda, confrontandosi con due titoli mobile, Asphalt 9: Legends e PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Le fasi di qualificazione si svolgeranno sia online, mediante qualsiasi dispositivo Android o iOS compatibile, sia con eventi organizzati a Birmingham (Inghilterra) e a Colonia (Germania). Gli ultimi match andranno invece in scena dal vivo nella cornice dalla Games Week di Milano in programma all’inizio dell’autunno. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle competizioni previste è possibile far riferimento alle pagine del sito ufficiale. Così Ralf Reichert, CEO di ESL, ha commentato l’iniziativa.

Insieme a Vodafone stiamo portando alcuni dei migliori giochi per dispositivi mobile a un formato eSport realmente competitivo, creando un ponte tra i grandi appassionati di eSport e i giocatori occasionali. Crediamo nella crescita degli eSport per dispositivi mobile e siamo entusiasti di lavorare con un partner straordinario come Vodafone, quando lancia il 5G a livello internazionale.

