Estate 2025: quali sono le tariffe energetiche più convenienti?

Questi sono giorni decisivi per chi cerca le tariffe energetiche più convenienti per luce e gas, cogliendo l’opportunità di bloccare i prezzi per i prossimi mesi. Molti fornitori, infatti, stanno offrendo i prezzi più competitivi dell’anno: è il momento ideale per passare a una nuova offerta e risparmiare in vista dell’inverno.

Una delle proposte più vantaggiose è Energia PuntoFisso di Engie, che si distingue per il fatto di non avere costi di attivazione, non richiedere il cambio del contatore, né interventi in casa, garantendo al contempo la continuità della fornitura. Questa offerta è disponibile per chi sottoscrive il contratto entro il 4 giugno 2025. Vediamo nel dettaglio come si articola l’offerta in questione.

Engie è il top delle tariffe energetiche più convenienti

Ecco la proposta di Engie:

Luce : Costo materia prima energia (tariffa monoraria): 0,1276 €/kWh Commercializzazione al dettaglio: 6 € al mese

: Gas : Costo materia prima gas naturale: 0,475 €/Smc Commercializzazione al dettaglio: 6 € al mese + 0,00795 €/Smc

:

Oltre alle tariffe enrgetiche più convenienti del mercato, Engie mette a disposizione tutta una serie di altri vantaggi. Innanzitutto, la trasparenza totale: Energia PuntoFisso permette di monitorare costantemente i costi delle proprie bollette, garantendo massima chiarezza su ogni aspetto della fornitura. Poi, le bollette completamente digitali e inviate direttamente via email. Inoltre, è possibie pagare automaticamente tramite domiciliazione bancaria.

Infine, un’assistenza di alta qualità: Engie offre una varietà di soluzioni di contatto per i propri clienti, tra cui anche il supporto via WhatsApp. Inoltre, grazie all’account digitale, puoi gestire autonomamente il tuo contratto anche tramite app.

Per aderire a questa offerta, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, dove troverai la pagina dedicata. Basta cliccare su “Attiva Ora” per avviare la sottoscrizione del contratto luce e gas per la tua casa.