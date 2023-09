ETF sull'intelligenza artificiale: investire nel futuro della tecnologia

L‘intelligenza artificiale (AI), una volta relegata alla fantascienza, è oggi diventata una realtà tangibile, trovando applicazione in diverse sfere del nostro quotidiano. I sistemi di apprendimento automatici sono presenti in una sempre crescente varietà di ambiti, dalla produzione cinematografica alla guida dei veicoli.

Per gli investitori interessati a partecipare al settore dell’Intelligenza Artificiale, gli Exchange Traded Fund (ETF) rappresentano un’opzione che, attraverso una diversificazione immediata, offre un’esposizione a un portafoglio di azioni legate all’IA.

Ecco un esempio di tre ETF dedicati a questo settore in rapida crescita:

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF replica l’indice ROBO Global Artificial Intelligence che offre un’esposizione diversificata ad aziende che hanno un’elevata porzione della propria attività e dei relativi ricavi derivante dal settore dell’Intelligenza Artificiale.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc replica l’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence che investe su società di Intelligenza Artificiale (IA) identificate dalla Consumer Technology Association che favoriscono, coinvolgono o accrescono l’intelligenza artificiale.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C replica l’indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. L’indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data si concentra su società internazionali del settore di intelligenza artificiale, big data e sicurezza informatica.

Prima di investire in ETF, è consigliabile fare una ricerca approfondita e considerare i propri obiettivi finanziari.

