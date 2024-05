Ethereum vola a +30% in meno di 24 ore: acquistare o vendere?

Per Ethereum ieri è stata una giornata molto positiva. Chi detiene la crypto ha visto i suoi depositi aumentare del 30% in meno di 24 ore. Un rally veloce e positivo che ha destato non poca attenzione nei confronti di questa che è la seconda criptovaluta per capitalizzazione nel mondo. Anche oggi prosegue il suo trend al rialzo con un +3% circa nelle ultime ore.

Un simile risultato sta ponendo molte domande a chi detiene questo asset, ma anche a chi sta pensando di acquistarlo visti i progetti che gli ruotano attorno. Prima di inoltrarci in questo tema, ovviamente supportati non dalle nostre idee, ma da quelle di esperti analisti, è importante capire cosa è successo. In altre parole, è interessante prima dare un’occhiata cosa ha portato a questo rally.

Solo qualche giorno fa si è parlato di come le balene avevano deciso di accumulare un’importante quantità di Ethereum in pochissimo tempo. La mossa di questi enormi e importanti detentori, spinta dalla possibilità di una normativa statunitense per gli ETF spot su ETH, ha permesso alla criptovaluta di liberarsi dalla forza discendente iniziando così, dopo pochi giorni, un trend rialzista con un picco importante a cui abbiamo assistito proprio nella giornata di ieri.

Ethereum: le previsioni di qualche giorno fa si sono avverate ieri

Quindi è indubbio che le previsioni sulla quotazione di Ethereum di alcuni analisti si sono avverate proprio nella giornata di ieri quando, la criptovaluta, ha raggiunto quota +30%. Al momento della scrittura il prezzo di ETH si è fermato intorno ai 3750 dollari. La domanda di molti è se questo può essere un buon momento di acquisto mentre per chi la detiene se è meglio detenere o vendere. Interessante quanto dichiarato da David Shuttleworth, research partner di Anagram, in un suo post su X (Twitter),

Oltre 87.800 $ETH (327 milioni di dollari) sono stati inviati agli scambi da quando è arrivata la notizia che potrebbe essere in arrivo l’approvazione di un ETF ETH. Questo è senza dubbio il livello più alto di afflussi giornalieri di ETH negli scambi da gennaio e segna il terzo giorno consecutivo di afflussi netti. In totale, durante questo periodo sono stati inviati agli scambi più di 122.000 ETH.

In conclusione, al momento non è possibile prevedere le prossime mosse di Ethereum con certezza. Tuttavia il mondo delle crypto è in fermento con l’arrivo di nuove crypto come 5th Scape. Inoltre, le nuove indiscrezioni secondo cui la SEC sarebbe a un passo per l’approvazione degli ETF spot su ETH stanno puntando i riflettori su questa criptovaluta. Addirittura, l’approvazione potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Tra l’altro sembra che la SEC estenderà questa decisione per tutti gli emittenti. In un articolo di ieri, Barron’s ha dichiarato: