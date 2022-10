Ethereum: il futuro della criptovaluta sarà in ascesa?

Abbiamo speso tante parole sulla riuscita fusione di Ethereum a The Merge. Però ciò che dovrebbe dare un input rialzista al suo prezzo è il passaggio alla rete Proof of Stake. Un concetto molto interessante che in sé contiene anche il perché dovresti acquistare questo asset digitale.

A sostenere tale previsione è Mike McGlone, stratega senior di Bloomberg Intelligence. I dati in suo possesso dimostrano che il futuro della seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato sarà in ascesa. Il suo prezzo di scambio dovrà iniziare a crescere di nuovo, per buona pace degli investitori.

Ethereum crescerà secondo Bloomberg Intelligence

Se gli analisti di CoinShares hanno dichiarato che Ethereum non ha segnato aumenti nel flusso degli investimenti nonostante la fusione, c’è chi non si ferma sul momento contingente. Infatti, Mike McGlone, di Bloomberg Intelligence, ritiene che non si possano fare previsioni valutando solo una fusione perché spaventati dalla crisi energetica.

Occorre, di contro, esaminare tutti gli aspetti interessanti di questa criptovaluta. Ad esempio, lo stratega senior ha menzionato gli smart contract di ETH, attualmente utilizzati anche nei settori bancari e finanziari. Ecco cosa ha dichiarato in merito a questo asset digitale e al suo futuro:

Cosa impedisce a Ethereum di eclissare Bitcoin? La transizione riuscita di Ethereum al proof-of-stake nel mezzo della crisi energetica globale e la sua posizione dominante nell’epicentro della digitalizzazione della finanza e del denaro potrebbero essere una base per un duraturo aumento dei prezzi.

