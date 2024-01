Ethereum si avvicina al traguardo della scalabilità

Mentre il panorama delle criptovalute continua a evolversi, Ethereum, una delle migliori criptovalute, sta facendo passi da gigante verso il traguardo della scalabilità. Si prevede che questo sviluppo avrà un effetto a catena su diversi progetti, tra cui Sui e Rebel Satoshi, posizionandoli per un movimento di mercato positivo. Vediamo i dettagli ed esploriamo cosa significa per il mercato delle criptovalute in generale.

Il viaggio nella scalabilità di Ethereum

All’inizio del 2024, l’ecosistema Ethereum ha dato il via all’aggiornamento Dencun, un passo fondamentale per ottenere commissioni di gas più basse e velocità di transazione più elevate per i rollup layer-2. L’attivazione di questo aggiornamento sulla testnet Goerli il 17 gennaio ha segnato un traguardo per le proposte di miglioramento di Ethereum (EIP). Di particolare interesse è la EIP-4844, che abilita il proto-danksharding, un miglioramento promettente destinato a ridurre le commissioni delle transazioni L2.

La spinta della rete Ethereum verso una migliore scalabilità ha attirato l’attenzione della community delle criptovalute. Dato che Ethereum, leader tra le migliori criptovalute, affronta le sfide della scalabilità, si prevede un movimento positivo del mercato. La possibilità di ridurre le commissioni di transazione e di aumentare la velocità delle transazioni si allinea con la richiesta del settore in generale di soluzioni blockchain efficienti e convenienti.

Sui: cavalcare l’onda di Ethereum

Sui, una piattaforma blockchain e smart contract di layer 1, beneficia dei miglioramenti di scalabilità di Ethereum. I primi collaboratori del team tecnologico di Sui provengono da Diem, il progetto blockchain di Meta. Posizionata come una delle migliori meme coin, Sui offre agli utenti l’opportunità unica di esplorare 9.999 NFT unici, celebrando lo spirito ribelle di Rebel Satoshi e The Recusants.

Rebel Satoshi: una gemma basata su Ethereum

Rebel Satoshi ($RBLZ), una memecoin di spicco costruita sulla rete Ethereum, sta guadagnando terreno nello spazio delle criptovalute. Considerata la prevendita che ha già venduto oltre 108 milioni di $RBLZ, Rebel Satoshi si sta imponendo come una delle migliori criptovalute da prendere in considerazione. La rete Ethereum, nota per la sua sicurezza, fornisce una solida base a Rebel Satoshi. Gli smart contract sono stati sottoposti a un rigoroso controllo da parte di Source Hat, una delle migliori società di revisione, che garantisce un investimento sicuro e protetto.

Chi investe in Rebel Satoshi non acquista solo un token, ma entra in un vibrante ecosistema. La Rebel Meme Hall of Fame offre agli utenti la possibilità di mettersi in luce e asset unici come Rebel Satoshi, Rac Catesby, Thomas “The Owl”, BW Wintour e Red Wintour offrono funzioni e ruoli esclusivi. Le ricompense per lo staking, i diritti di voto e la partecipazione all’ecosistema di Rebel Satoshi contribuiscono a creare una community dinamica e coinvolta.

La prevendita di Rebel Satoshi: un invito all’azione

Attualmente al Monarchs Round, ogni token $RBLZ è disponibile a 0,0224 $. Mentre Rebel Satoshi si avvicina al lancio ufficiale, il prezzo di trading previsto è di 0,024 $. I primi investitori possono contare su rendimenti superiori al 180%, mentre gli investitori del Round 4 di Monarchs si sono assicurati almeno un ritorno del 50,8% sull’investimento. Il successo della prevendita, che ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari, sottolinea la fiducia della community in Rebel Satoshi.

La base di Rebel Satoshi sulla rete Ethereum aggiunge uno strato di sicurezza che la rende una scelta di investimento convincente. L’impegno per la trasparenza e l’efficienza è evidente nel meccanismo di staking, in cui i membri della community contribuiscono attivamente alla crescita e alla sicurezza dell’ecosistema. Più lungo è il periodo di staking, più alte sono le ricompense, fornendo un solido incentivo per un impegno a lungo termine.

Conclusione: una chiamata agli investimenti intelligenti

Mentre Ethereum si avvicina a una maggiore scalabilità, progetti come Sui e Rebel Satoshi sono pronti a registrare movimenti di mercato positivi. Sui sfrutta il suo legame con i progressi di Ethereum, mentre Rebel Satoshi, con oltre 108 milioni di $RBLZ venduti, emerge come un promettente investimento in memecoin. Costruita sulla rete Ethereum, Rebel Satoshi combina la sicurezza con un ecosistema coinvolgente, rendendola una scelta di spicco per gli investitori che vogliono cavalcare l’onda del sentimento positivo del mercato delle criptovalute.

