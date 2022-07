Ethereum: sorpasso su Bitcoin grazie a The Merge?

Oggi, quando si dice “criptovaluta”, è naturale pensare subito a Bitcoin. In un futuro non troppo lontano, però, le cose potrebbero cambiare. È il parere di alcuni addetti ai lavori, in particolare del ricercatore Vivek Raman, che ritiene Ethereum potenzialmente in grado di spodestare dal suo trono la regina delle crypto. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire con The Merge.

The Merge: sorpasso in vista per Ethereum su Bitcoin

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del processo di transizione che porterà il sistema da un meccanismo Proof of Work a uno di tipo Proof of Stake. Un upgrade atteso a lungo e previsto per il mese di settembre. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Raman.

Ethereum, da un punto di vista prettamente economico e a causa dell’effetto shock sull’offerta provocato, avrà la possibilità di sorpassare Bitcoin.

The Merge migliorerà anche l’infrastruttura decentralizzata su cui poggia Ethereum dal punto di vista della sostenibilità. Un aspetto non di poco conto, da sempre ritenuto uno dei principali talloni d’Achille del progetto Bitcoin. Questo potrebbe risultare determinante anche sul fronte dell’adozione, aspetto di fondamentale importanza per tutte le tecnologie legate al concetto di finanza decentralizzata. Prosegue Raman.

In seguito a The Merge, Ethereum subirà un’inflazione inferiore rispetto a Bitcoin. Soprattutto con il burning delle commissioni, Ethereum sarà deflazionistico, mentre Bitcoin continuerà a essere inflazionistico. Questo anche se, a ogni halving, il tasso di inflazione scende.

Entrambe le criptovalute, Ethereum e Bitcoin, sono disponibili per il trading sull’exchange di Binance. Concentrando l’attenzione su BTC, la piattaforma di recente ha annunciato l’azzeramento delle commissioni per chi desidera investire sull’asset, così da favorirne il più possibile l’adozione.

