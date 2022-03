Ethereum supera i 3mila dollari dopo un acquisto di Three Arrows Capital

Martedì 22 marzo 2022 Three Arrows Capital ha siglato un’acquisizione da capogiro. Il gestore di hedge fund, difatti, ha acquistato ben 7.500 ETH che corrispondono a circa 22,43 milioni di dollari. Una notizia che ha dato sprint a Ethereum. Così nelle ultime ore la sua quotazione è schizzata sopra i 3.000 dollari, facendo ben sperare gli investitori della crypto.

Inoltre, l’indirizzo Ethereum di Three Arrows Capital, nelle ultime 8 ore, ha registrato un importante deflusso degli exchange di criptovalute FTX e Deribit. La scelta del gestore di hedge fund è stata provvidenziale. L’acquisto è avvenuto proprio al momento giusto, quando ETH era scambiato nei pressi dei 2.800 dollari. Ovviamente, prima del successivo aumento pari al 5% che ha spinto verso l’alto il suo prezzo di mercato.

Una notizia che possiamo tranquillamente definire bullish. Attualmente può essere interessante acquistare Ethereum data la sua quotazione di poco inferiore ai 3.000 dollari. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato ora è scambiata a 2.961 dollari (al momento della scrittura).

Una notizia che possiamo tranquillamente definire bullish. Attualmente può essere interessante acquistare Ethereum data la sua quotazione di poco inferiore ai 3.000 dollari. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato ora è scambiata a 2.961 dollari (al momento della scrittura).

Ethereum balza sopra i 3000 dollari

Ad aver rivelato che Three Arrows Capital ha acquistato 7.500 Ethereum è stato il giornalista di criptovalute Colin Wu. Lo ha annunciato su Twitter tramite un post pubblicato proprio il 22 marzo 2022, data in cui è avvenuta l’acquisizione dei 22,43 milioni di dollari in ETH:

Sull’indirizzo Three Arrows Capital (0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3) sono affluiti 7.500 ETH nelle ultime sette ore, per un valore totale di circa 22,43 milioni di dollari; di cui 5.500 ETH prelevati da FTX e 2.000 ETH prelevati da Deribit.

La conferma è evidente analizzando i dati registrati da Etherscan. Il sistema ha infatti individuato 3 transazioni collegate all’indirizzo del wallet di Three Arrows Capital. Di queste tre, due di deflusso di scambio da FTX per un valore rispettivamente di 3.500 e 2.000 ETH; una, invece, di deflusso per un valore pari a 2.000 ETH da Deribit.

Infine, dal wallet di Three Arrows Capital è emerso un importante staking di Ethereum durante la settimana. Si tratta di due transazioni che mostrano un afflusso di 40.500 e di 9.000 ETH, solo quattro giorni fa.

Una notizia che sta spingendo molti investitori a salire sul treno di Ethereum.

