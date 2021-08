Ethereum, il prezzo cresce nel giorno dell'hard fork London

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il valore di Ethereum si attesta a 2.617 dollari, ma nelle ultime 24 ore è arrivato a toccare quota 2.771 dollari (fonte CoinDesk). Non accadeva dal 5 giugno, mentre il record storico di 4.383 dollari risale a metà maggio.

L'hard fork EIP-1559 (London) spinge il valore di ETH

La variazione del prezzo è ritenuta legata all'hard fork London, l'aggiornamento della blockchain su cui poggia la criptovaluta (EIP-1559) avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 agosto 2021. Nel primo dei due grafici allegati di seguito, la variazione apprezzata nel corso dell'ultima settimana. Da verificare le ripercussioni sulle attività di trading.

Qui sotto, invece, l'andamento nel valore di ETH da tre mesi a questa parte, con il crollo nella seconda parte di maggio seguito da una sostanziale stabilità.

Così come accade per Bitcoin e per le altre criptovalute, è impossibile prevedere se il prezzo di Ethereum proseguirà nel trend positivo innescato ormai quasi due settimane fa. Il consiglio è come sempre quello di approcciare l'investimento con la necessaria cautela, meglio ancora se forti delle conoscenze e delle nozioni acquisite con un corso dedicato.