eToro: investi e copia gli esperti con CopyTrader!

La piattaforma di trading eToro è una delle più conosciute tra trader professionisti e non solo. Essa consente a chiunque di accedere agli strumenti finanziari principali e investire in sicurezza i propri soldi. Ovviamente è necessario conoscere il mondo della finanza in maniera adeguata, prima di tutto, ma eToro è dotato di feature interessanti che consentiranno a chiunque di emulare gli esperti. In particolare si parla di CopyTrader, ma come funziona?

Investi su eToro con CopyTrader: copia gli esperti!

CopyTrader è una funzionalità proprietaria di eToro che sfrutta a pieno il Social trading. In altre parole, consente di connettersi ad altri trader esperti, discutere le strategie da adottare al momento o addirittura copiare direttamente e in maniera completamente automatica le prestazioni di chi ha successo.

È davvero semplice utilizzare CopyTrader. Basta entrare su eToro con il proprio account, selezionare un investitore secondo parametri come fattore di rischio, performance passate e altro ancora, fissare un importo per proteggere il proprio investimento e cliccare su “Copia”. Così facendo, il sistema inizierà a farvi investire in qualsiasi cosa investano anche gli esperti selezionati. Ciò, ovviamente, non assicura l’immediato successo e guadagno. Anzi, pure i grandi trader a volte sbagliano, dunque attenzione!

Ciononostante, resta una funzionalità estremamente utile. Oltre a essere una potenziale fonte di guadagno, infatti, CopyTrader permette a tutti gli utenti eToro di imparare qualcosa di nuovo sul trading. I rendimenti magari non saranno sempre così elevati, ma è come se fosse un mini-corso aggiuntivo su come investire e su cosa, così da comprendere le meccaniche del mercato.

Del resto, ricordiamo che su eToro è possibile investire su azioni di colossi come Tesla e Amazon, ma anche su criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Seguire i consigli, seppur in maniera indiretta, dei trader esperti, è un aiuto importante per la crescita personale e professionale. Insomma, non vi resta che provarla, magari con l'account di prova da 100.000 Dollari.