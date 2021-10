Avvicinati al trading con eToro: 100.000 Dollari su account demo gratuito!

Il mondo del trading è senza dubbio complesso. Approcciarvisi è difficile senza un minimo di pratica, senza comprendere gli strumenti finanziari ai quali si può accedere e il funzionamento delle piattaforme di trading. Sia gli investitori alle prime armi che i trader professionisti, però, spesso si affidano a eToro. Si tratta di una delle società più affidabili operanti nel settore, oltre che complete. Se volete provarla, potete farlo con l’account gratuito con portafoglio virtuale di 100.000 Dollari!

Prova eToro: come avvicinarsi al trading in maniera sicura

Come altre piattaforme di trading analoghe, eToro consente l’utilizzo di un portafoglio virtuale gratuito per provare con mano l’esperienza di acquisto di asset d’ogni tipo. Si parla davvero di migliaia di titoli azionari e criptovalute a disposizione. Volete degli esempi? Ebbene, potrete trovare le azioni Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, ma anche Bitcoin, Ethereum e molte altre monete virtuali ancora.

Tra le funzionalità offerte troviamo innanzitutto CopyTrader. Si tratta di una delle feature più interessanti proposte da eToro. Grazie a essa, potrete vivere l’esperienza dei trader più esperti copiando le loro attività, beneficiando così dei rendimenti del trader selezionato. Insomma, l’esperienza perfetta per tutti coloro che si sono appena avvicinati al trading. O ancora, la piattaforma di Social Trading unisce su eToro il mondo del trading con i social network. In altre parole, potrete chattare con altri investitori e offrivi l’un l’altro suggerimenti sugli investimenti da fare.

Tutto ciò sarà già accessibile con il portafoglio virtuale di prova. Come specificato in apertura, si tratta di un account eToro gratuito che consentirà di fare pratica senza alcun rischio. Si parte dalla quota base di 100.000 Dollari e, da lì, si può procedere come meglio si crede investendo su qualsiasi asset d’interesse. Successivamente, se l’esperienza vi convince e la vostra prova ha confermato le vostre capacità nel settore, allora potrete iniziare la vostra avventura con l’account definitivo che prevede depositi iniziali a partire da 200 Euro.

Tra i metodi di pagamento supportati figura soprattutto PayPal, ideale per evitare di caricare dati della carta di credito sulla piattaforma. Per cifre più elevate, invece, c’è l’opzione del bonifico bancario. Interessante notare come non sono previste commissioni per i depositi. Tuttavia, ogni prelievo (da minimo 30 Dollari) richiede la commissione di 5 Dollari.