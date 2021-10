Con eToro non investi mai da solo, e puoi confrontarti con la community

eToro è una nota piattaforma nota ultimamente per la promozione a zero commissioni, che permette di investire nello strumento finanziario che si vuole andando a scegliere tra migliaia di opzioni diverse ed è possibile anche sperimentare il tutto a zero rischio grazie alla possibilità di avere un account demo, ovvero con denaro virtuale.

Le quotazioni cambiano in tempo reale in base al mercato vero ed è possibile dunque aprire e chiudere posizione come se fossero con denaro reale e vedere come performano strategie e operazioni in ottica trading, con aperture e chiusure frequenti. Si può anche procedere con una strategia di lungo termine e aprire posizioni di lungo periodo, come si preferisce. eToro è una piattaforma gettonata proprio per questo: offre soluzioni per ogni tipo di investitore.

La forza della community

Chi segue il mercato e investe tramite eToro tuttavia non è mai solo, in quanto c'è una sezione dedicata alla community dove è possibile trovare in qualsiasi momento discussioni sui dati del momento e dunque confrontarsi con altri utenti e investitori su quello che accade sul mercato. Da PC o smartphone che sia, è possibile postare analisi e chiedere confronti con gli altri utenti, magari andando anche a chiedere pareri ai trader professionisti che operano sulla piattaforma.

eToro è famosa per questa feature e per quella di copy trading, che permette di copiare i movimenti dei trader professionisti che operano sulla piattaforma, semplicemente andando sul loro profilo e selezionando il tipo di esposizione che si vuole. Unica piattaforma che si pubblicizza come di “social trading” per queste feature e possibilità che permettono anche a chi muove i primi passi negli investimenti di avere delle indicazioni e non essere lasciato da solo.

Si può iniziare con solo 50€, creando un account gratuito e cominciando a fare le prime operazioni, sempre guidati, e sempre a zero commissioni.