eToro offre un account gratuito a chi vuole imparare a fare trading

eToro, piattaforma di cui abbiamo già parlato in precedenza con la promo che offre zero commissioni, è una piattaforma che permette di fare trading direttamente dal proprio PC o smartphone.

Oggi segnaliamo la possibilità di creare un account gratuito che permette di cominciare a capire come funziona l'app e di fare delle operazioni a rischio zero per capire come ci si muove nel mondo del trading online. L'offerta propone un portafoglio di ben 100.000$ di fondi virtuali per simulare la propria operatività.

Sarà come investire con fondi reali, nei titoli che si preferisce, osservando poi l'andamento reale dei mercati e come questi impattano sul nostro portafoglio. Per chi è in una fase iniziale è uno strumento perfetto per capire come funziona un broker e come sfruttare appieno tutte le sue potenzialità.

Tanti asset a disposizione

eToro permette di fare trading con molti asset diversi: azioni, criptovalute, materie prime (commodities), ETF, indici, valute e altri ancora. Una delle regole auree è quella di diversificare il proprio portafoglio, e con dei fondi virtuali è possibile mettere in pratica una propria strategia e vedere senza alcun rischio come questa performa nel tempo, magari prima di passare a un account con dei fondi reali se ci si sente pronti.

Iscrivendosi ad eToro inoltre è possibile entrare a far parte della community gratuitamente e confrontarsi con tutti gli altri investitori sui mercati e sulle varie tematiche di investimento. Chi non ha intenzione di passare molto tempo a informarsi può comunque provare la funzione di CopyTrader che permette con un solo click di copiare direttamente operazioni e portafoglio dei trader con le performance migliori che sono presenti sulla piattaforma, osservando il loro storico precedente e come il loro portafoglio si è evoluto.

Uno strumento dunque pensato per i principianti che vogliono capire come funzionano i mercati e come funziona un broker per fare delle operazioni. Creando un account gratuito si accede anche alla possibilità di confrontarsi con chi lavora in questo settore.