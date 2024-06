EURO 2024 spinge Alipay+: +67% per le transazioni in Germania

Chi ha guardato almeno una partita di EURO 2024 ha di certo notato il logo di Alipay+ posizionato sui cartelloni a bordo campo o negli spot trasmessi prima e durante i match. Il servizio è infatti sponsor della competizione e partner ufficiale per quanto riguarda i pagamenti. Una collaborazione, quella tra UEFA e la piattaforma (controllata dal gruppo cinese Alibaba), che sembra funzionare.

Alipay+, la crescita in Germania e in Europa con EURO 2024

In un comunicato stampa giunto in redazione, si legge che il volume delle transazioni in Germania ha fatto registrare una crescita del 67% durante la prima settimana del campionato europei. Un incremento molto significativo, che contribuisce ad accelerare l’adozione dei pagamenti digitali nel paese.

Il trend positivo riguarda anche il numero di clienti che hanno pagato con i portafogli dei partner (+59%) e il valore totale per transazione (+56%), a beneficio soprattutto dei settori della ristorazione, della grande distribuzione, dei viaggi e di altri segmenti analoghi. Queste le parole di Pietro Candela, General Manager of Europe di Alipay+.

Gli Europei confermano il crescente interesse dei giovani visitatori asiatici, veri nativi digitali, per viaggi più coinvolgenti e ricchi di esperienze indimenticabili. Per introdurre su Alipay+ strumenti digitali ancora più flessibili e adatti alle PMI, per supportare quindi le imprese tedesche ed europee a coinvolgere efficacemente i turisti, ci impegneremo ancora di più nel potenziare le collaborazioni con i nostri partner, tra cui gli e-wallet e mobile bank leader in Asia.

Sempre con riferimento al comunicato, in relazione al turismo, durante i primi giorni di EURO 2024, i pagamenti con Alipay+ eseguiti da chi viaggia sono cresciuti in Europa del 29% rispetto allo stesso periodo del 2023 (e dell’11% in confronto alla settimana precedente). Ricordiamo che il partner per l’Italia è Tinaba e che, nel nostro paese, il metodo è accettato dal 2021 anche negli uffici di Poste Italiane.