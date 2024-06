EURO 2024 Ottavi di finale: ci siamo! Supporta gli azzurri con Sky con l'offerta Sky Calcio

Gli Europei di Calcio 2024 stanno per entrare nella loro fase più calda con il via agli ottavi di finale che coincideranno proprio con l’attesissima sfida tra Svizzera e Italia. Supporta gli azzurri e guarda anche tutte le altre partite con l’offerta Sky TV + Sky Calcio, disponibile a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro.

Sky TV + Sky Calcio: l’offerta per gli Europei e le Olimpiadi

Con Sky Calcio potrai guardare tutte le partite di EURO 2024, comprese 20 in esclusiva, fino alla finale del 14 luglio che speriamo possa ospitare ancora una volta l’Italia. Poi, sarà la volta delle Olimpiadi di Parigi: dal 26 luglio all’11 agosto 2024, Eurosport ti offre 10 canali dedicati ai Giochi Olimpici, inclusi 8 nuovi canali esclusivi e uno in 4K, oltre a Eurosport 1 e Eurosport 2.

Da agosto ripartirà la Serie A, con 3 partite su 10 a turno, questa volta con almeno 30 dei migliori 76 big match del campionato. Le partite trasmesse da Sky saranno quelle del sabato alle 20.45, la domenica alle 18.00 e il lunedì alle 20.45.

Potrai vivere anche il grande tennis con Wimbledon e gli altri tornei internazionali e, tornando al calcio, ecco anche la Serie C e le migliori partite di Premier League e Bundeslinga, in attesa di capire cosa accadrà con i diritti della Serie B.

Abbonati subito a Sky TV con Eurosport + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro e comincia subito a guardare il grande sport dell’estate 2024.