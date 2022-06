Circle annuncia la stablecoin Euro Coin (EUROC)

Quattro anni dopo aver contribuito in prima linea al lancio di USDC, oggi Circle annuncia una nuova iniziativa legata al mondo delle stablecoin: a fine mese farà il suo debutto Euro Coin. Il valore sarà ancorato a quello della valuta del vecchio continente e garantito da un fondo equivalente custodito presso istituti finanziari regolamentati, a partire da Silvergate Bank.

Contrassegnato dalla sigla EUROC, l’asset sarà a disposizione per il trading tra un paio di settimane, sotto forma di token ERC-20 su blockchain Ethereum. La società non nasconde le proprie ambizioni, nonostante il momento di certo non semplice né tranquillo che sta attraversando l’ambito della finanza decentralizzata.

L’intenzione è quella di coinvolgere tutti coloro interessati ad abbracciare questo tipo di innovazione: dagli exchange gli investitori istituzionali, fino ai business che potranno impiegarlo per accettare pagamenti e gli utenti comuni per le transazioni di tutti i giorni. Queste le parole di Jeremy Allaire, CEO e co-fondatore di Circle.

Circle ha definito uno standard leader dell’industria per la movimentazione del valore finanziario su Internet con USDC. C’è una chiara domanda relativa a una valuta digitale denominata in euro, la seconda moneta più scambiata al mondo dopo il dollaro americano. Con USDC ed Euro Coin, Circle contribuirà a creare una nuova era per lo scambio di valore globale in modo economico, sicuro e interoperabile.

