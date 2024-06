Europei di calcio con Internxt: piani con sconto del 75%

Gli Europei di calcio sono iniziati da qualche giorno. L’Italia ha vinto la sua partita d’esordio, fortunatamente. Tutti i tifosi degli Azzurri che hanno problemi di spazio sui dispositivi, possono unire la loro alla grande promo di Internxt su tutti i suoi piani cloud storage: sconto del 75%. Anche se il calcio non è il tuo sport preferito, questo sconto è anche per te.

Internxt offre anche fino a 10GB di spazio di archiviazione gratuito, perfetto per provare il servizio. La cosa più straordinaria è che i tuoi file saranno crittografati end-to-end, frammentati e trattati con una sicurezza da far impallidire anche il più forte reparto d’attacco.

Europei di calcio: risparmia con Internxt e proteggi i tuoi dati

Con Internxt, non dovrai temere che qualcuno rubi i tuoi file. Come detto prima, ogni dato è crittografato sia quando viene memorizzato e sia quando è in transito, grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256. In questo modo solo tu puoi accedere ai tuoi dati. Non un hacker, non il tuo amico curioso e nemmeno Internxt stessa.

Ma non è solo questione di sicurezza. Internxt è anche estremamente versatile, poiché supporta tutte le piattaforme, compreso Linux. È come avere un giocatore che può ricoprire ogni ruolo in campo. Puoi pagare poi con tutto, dalla carta di credito alla criptovaluta, passando per PayPal.

Se ti stai chiedendo quanto sia affidabile questa azienda, sappi che è stata verificata e certificata da Securitum, la società di penetration testing leader in Europa.

Insomma, in questo periodo di Europei di calcio, perché non godersi anche la sicurezza cloud ai massimi livelli? Con Internxt, hai tutto ciò che ti serve per proteggere i tuoi dati come se fossero il trofeo più prezioso.