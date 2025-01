Europol chiude i forum di hacking Cracked e Nulled

Le forze di polizia di otto paesi hanno chiuso i forum Cracked e Nulled, due dei forum più utilizzati dai cybercriminali per la vendita di malware e dati personali di milioni di persone. La cosiddetta Operation Talent è stata guidata dalle autorità tedesche e coordinata da Europol. La Polizia di Stato ha effettuato una perquisizione in Emilia-Romagna.

Oltre 10 milioni di utenti

L’operazione che ha portato alla chiusura di Cracked e Nulled è stata effettuata dalle forze dell’ordine di Italia, Stati Uniti, Romania, Australia, Francia, Germania, Spagna e Grecia. I due forum, attivi rispettivamente dal 2018 e dal 2016, avevano complessivamente oltre 10 milioni di utenti, oltre 70 milioni di post e un giro d’affari di circa 5 milioni di dollari all’anno. I cybercriminali vendevano e acquistavano credenziali e documenti rubati, server per ospitare malware e numerosi tool per attività illegali di ogni tipo.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati 17 server, 12 domini e i servizi associati, come StarkRDP (hosting) e Sellix (gestione delle transazioni finanziarie). Sequestrati inoltre 50 dispositivi elettronici, criptovalute e circa 300.000 euro in contanti. Sono state arrestate anche due persone, una delle quali era l’amministratore di Nulled (un argentino residente in Spagna) che rischia fino a 30 anni di prigione.

La Polizia di Stato ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di un giovane italiano, residente in Emilia-Romagna, che faceva parte di un’organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini tedeschi, americani, pakistani, greci e spagnoli. È il fondatore di una piattaforma di intermediazione finanziaria che si occupava del riciclaggio dei profitti illeciti derivanti dalle compravendite sul forum Cracked.