Evento Google: Pixel Slate con Chrome OS

Non solo smartphone: oltre a Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google ha svelato nel corso dell’evento andato in scena oggi a New York anche un device che mira a soddisfare sia le esigenze in termini di produttività sia quelle di intrattenimento. Pixel Slate è basato sull’ormai ben nota piattaforma Chrome OS già capace di ritagliarsi una quota significativa di market share nell’ambito educativo.

Pixel Slate

Anticipato nei giorni scorsi dalle prime indiscrezioni in merito, Pixel Slate è un tablet con sistema operativo Chrome OS destinato allo studio, all’intrattenimento e al lavoro in movimento. Integra un display da 12,3 pollici ad alta risoluzione (3000×2000 pixel, 293 ppi) con il quale è possibile interagire anche affidandosi al pennino in dotazione. La scheda tecnica vede inoltre la presenza di processori Intel di ottava generazione (Core m3, Core i5, Core i7) o della famiglia Celeron, affiancati da 4 o 8 GB di RAM a seconda della versione, con storage SSD da 64 o 256 GB.

Google ha scelto di dotare il device di un comparto audio di qualità integrando due altoparlanti frontali per la riproduzione dei contenuti multimediali. Lato software, è garantita la compatibilità con le applicazioni Android e con i software Linux. Inoltre, l’interfaccia di Chrome OS è stata sottoposta a un importante restyling.

Per rendere più comoda la stesura o l’elaborazione dei testi è possibile ricorrere all’utilizzo di un’apposita tastiera fisica con touchpad integrato, che tra le altre cose ospita un pulsante dedicato all’attivazione dell’Assistente Google. Il lettore di impronte digitali è nascosto all’interno del pulsante di accensione. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della fotografia, con un sensore anteriore e uno posteriore entrambi da 8 megapixel. La batteria da 48 Wh integrata assicura fino a dieci ore di autonomia con una singola ricarica. Sono inoltre inclusi accelerometro, giroscopio e due porte USB Type-C.

Disponibile nella colorazione Midnight Blue, Pixel Slate sarà in vendita entro la fine dell’anno al prezzo di 599 dollari per la configurazione base, mentre quella più evoluta costerà 1.599 dollari. Con l’acquisto viene fornito l’accesso gratuito a YouTube TV per tre mesi.