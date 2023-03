Everything Everywhere All at Once in streaming?

Protagonista assoluto nella notte degli Oscar, il film Everything Everywhere All at Once diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) ha vinto ben sette delle undici statuette per le quali era candidato. La domanda che in molti si stanno ponendo è: dove vederlo in streaming? Un quesito più che legittimo, ma la risposta non farà molto piacere agli appassionati del grande cinema.

Come guardare il film Everything Everywhere All at Once

Descritto come il film definitivo sul multiverso e il film definitivo in assoluto , segue le vicende che vedono protagonista Evelyn Quan, immigrata cinese negli Stati Uniti che gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito. La donna scopre di essere connessa a un universo parallelo e si ritrova improvvisamente costretta a impedire a un essere e malvagio di distruggere l’intero multiverso. Di seguito il trailer in italiano pubblicato in occasione dell’arrivo nelle nostre sale.

Dunque, la pellicola è in streaming? La risposta è no. Almeno per il momento, nessun servizio come Netflix, Prime Video, NOW o Paramount+ la ospita nel proprio catalogo. Le alternative sono due: o ci si reca in uno dei tanti cinema di tutta Italia che lo hanno rimesso in programmazione oppure si opta per la versione su disco, già in vendita nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K.

Questi i sette premi Oscar vinti da Everything Everywhere All at Once: Miglior film a Daniel Kwan, Daniel Scheinert e Jonathan Wang, Miglior regista a Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Miglior sceneggiatura originale a Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Miglior attrice a Michelle Yeoh, Miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis e Miglior montaggio a Paul Rogers.

Ricordiamo infine che, al momento, la piattaforma Prime Video di Amazon ospita due contenuti extra dedicati: uno Speciale Oscar da 33 minuti e un Dietro le Quinte da 41 minuti, da guardare in streaming gratis semplicemente attivando il periodo di prova di I Wonder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.