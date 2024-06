Evita di lasciare i tuoi dati in giro per il web con Incogni

Sta diventando davvero insopportabile ricevere tutti i giorni chiamate e messaggi spam. Quando apriamo la nostra casella di posta elettronica, dobbiamo sempre provvedere ad eliminare le email truffaldine o indesiderate. Tutto questo accade per lasciamo i nostri dati in giro per il web.

Come fare? Riprendere il controllo della situazione da soli è praticamente impossibile. Invece, dovremmo tutti usare Incogni, ottimo tool per dire addio allo spam per sempre. Inoltre è attualmente disponibile con lo sconto del 50%, quindi non c’è momento migliore per provarlo.

Utilizzarlo è semplice: niente software da installare, solo un account da creare e pochi dati da inserire. Dopo di che, Incogni farà tutto il lavoro sporco per te, eliminando le tue informazioni dal web e bloccando le minacce spam. Funziona sia sui dispositivi iOS che Android.

Come evitare di lasciare i tuoi dati in giro per il web

Hai presente quei call center che ti telefonano sempre all’orario di cena? Spesso comprano i tuoi dati dai data broker, aziende che collezionano e vendono informazioni come nome, telefono, email e abitudini d’acquisto. Incogni scova queste informazioni e le elimina una volta per tutte, rendendole inutilizzabili per chi vuole inondarti di spam.

Con un’unione di intelligenza artificiale e magia del codice, Incogni blocca automaticamente chiamate e messaggi indesiderati prima che arrivino al tuo telefono. Offre anche altri vantaggi, come protezione della privacy e dal possibile furto di identità.

Insomma, con Incogni, finalmente eviterai di continuare a lasciare i tuoi dati in giro per il web. Tutto in modo facile e senza muovere un dito. Così potrai vivere la tua vita digitale in modo ancora più sereno. E ricordati, nessun dato è più salvo di un dato che non esiste più!