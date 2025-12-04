Excel per Windows spiega gli errori con le schede descrittive

Per sei lunghi anni Excel per Windows ha mostrato messaggi di errore criptici tipo #VALORE! o #SPILL! senza fornire spiegazioni utili. Passando il mouse sopra compariva un testo brevissimo e incomprensibile, che costringeva a cercare su Google per capire quale fosse il problema. Un sistema assurdo per un software usato quotidianamente da milioni di persone. Ma Microsoft risolve finalmente il problema, con le schede descrittive di errore che Excel online ha dal 2019…

Su Excel per Windows gli errori diventano comprensibili, finalmente!

Prima, quando Excel sputava fuori un #VALORE! o un #SPILL!, si passava con il mouse sulla cella e si otteneva un messaggio vago tipo “Si è verificato un errore“. Grazie, Excel, utilissimo. Che tipo di errore? Perché? Come si corregge?…

Quindi si doveva aprire il browser, cercare cosa significasse quel simbolo specifico, leggere thread di forum sperando che qualcuno avesse avuto lo stesso problema, e poi tornare su Excel per provare a sistemarlo. Una seccatura, oltre che una gran perdita di tempo.

Ora, con le nuove schede di errore descrittive, Excel spiega effettivamente cosa è andato storto. Non un messaggio generico, ma una spiegazione dettagliata che aiuta a capire il problema senza dover lasciare l’applicazione. C’è persino un’opzione “Mostra passaggi di calcolo” che permette di fare debug del problema direttamente dentro Excel.

Come provare la nuova funzione

Chi usa il canale Beta di Microsoft 365 Insider con la versione 2512 (Build 19502.20000) o successive, può già testare questa funzione. Basta aprire Excel, navigare fino a una cella qualsiasi, e inserire intenzionalmente un valore che genera un errore, tipo =SQRT(-1) (la radice quadrata di un numero negativo, che matematicamente non esiste nei numeri reali).

Questo genererà un avviso #NUM!. Cliccare sull’errore, si vedrà la nuova scheda descrittiva con l’opzione “Mostra passaggi di calcolo”.

Quando arriva per tutti?

Microsoft non ha specificato quando questa funzione sarà disponibile nel canale corrente per tutti gli utenti. Ma considerando che è già su Excel online da sei anni ed è ora in Beta su Windows, dovrebbe arrivare abbastanza presto. Nel frattempo, Microsoft raccomanda di inviare feedback tramite il menu Aiuto > Feedback dentro l’app.