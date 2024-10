Exe Flegrei 2024: test IT-alert in Campania l'11 ottobre

Dopo aver completato i test in sette Regioni, la Protezione Civile è ora impegnata nell’esercitazione Exe Flegrei 2024. Lo scopo è simulare un’allerta rossa dovuta all’eruzione imminente e quindi procedere all’allontanamento delle persone. I cittadini della Regione Campania riceveranno un avviso tramite IT-alert.

L’esercitazione Exe Flegrei 2024 è iniziata il 9 ottobre e terminerà il 12 ottobre. È prevista la simulazione della variazione dei parametri del monitoraggio del vulcano Campi Flegrei, in particolare la rilevazione di fenomeni che determinano il passaggio dallo stato attuale di allerta gialla all’allerta arancione (disequilibrio forte del vulcano), fino ad arrivare al livello di allerta rosso, associato a uno stato di rischio di eruzione imminente con la conseguente attivazione della fase operativa di allarme.

In dettaglio, la simulazione del passaggio da allerta arancione a rossa è prevista nel pomeriggio dell’11 ottobre. Insieme all’avvio delle procedure di allontanamento delle persone verrà testato il funzionamento del sistema IT-alert. Intorno alle ore 17:00, tutti i cittadini della Regione Campania riceveranno questo messaggio sul telefono cellulare:

TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

TEST TEST Campi Flegrei Exercise 2024. This is an IT-alert TEST MESSAGE. There is an ongoing SIMULATION of possible volcanic activity at Campi Flegrei. To learn what message you will receive in case of real danger and fill out the survey, go to www.it-alert.gov.it/en TEST TEST