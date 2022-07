ExpressVPN: 35% di sconto sul piano da 12 mesi

La privacy è un aspetto che, per fortuna, sta assumendo sempre più importanza per i consumatori.

Social network, siti Web e sistemi di tracciamento pubblicitario sono potenzialmente una minaccia in tal senso che, in maniera silenziosa e costante, catturano informazioni sulle nostre abitudini quotidiane.

Di fatto, le informazioni sono diventate una merce preziosa, tanto per le agenzie pubblicitarie quanto per gli hacker, risultando spesso interessanti anche per enti governativi o simili. In questo contesto dunque, saper proteggere le proprie attività online è essenziale.

Utilizzare una Virtual Private Network, in tal senso, è un’abitudine che può offrire una protezione piuttosto efficace durante la navigazione sul Web.

Con ExpressVPN hai a disposizione una VPN sicura e performante

Le VPN sono strumenti che proteggono la connessione e il relativo trasferimento di dati dagli sguardi indiscreti. Prima di effettuare una sottoscrizione con un qualsiasi provider è necessario capire quali solo le performance.

Con le VPN gratuite infatti, molto spesso si ha a che fare con servizi che a stento permettono di scaricare la posta elettronica o di navigare sul Web.

Perché limitarsi quando, per pochissimi euro al mese, è possibile optare per una soluzione professionale come ExpressVPN?

Stiamo parlando di un’azienda ben nota del settore, con 94 server sparsi in tutto il mondo per garantire velocità considerevoli. La possibilità di utilizzare app specifiche per diverse piattaforme (come Windows, Linux, Mac, iOS e Android) oltre all’assistenza, attiva 24 ore su 24, rendono questo provider uno dei più considerati a livello mondiale.

Non solo: con la possibilità di chiedere il rimborso dopo 30 giorni di utilizzo, ExpressVPN si dimostra alquanto sicura della qualità offerta ai propri clienti.

E per quanto concerne i costi? Sottoscrivendo un abbonamento da 12 mesi è possibile ottenere uno sconto del 35%. Ciò significa che si ottiene tutta la sicurezza e la protezione di ExpressVPN spendendo appena 8,44 dollari al mese.

Come se non bastasse, sempre con la sottoscrizione annuale, vengono proposti 3 mesi gratis in aggiunta.

