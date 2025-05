ExpressVPN è il top della sicurezza a soli 4,87€ al mese

ExpressVPN, una delle migliori VPN presenti in commercio, negli ultimi tempi ha ancor di più migliorato il proprio comparto sicurezza. In che modo? Con un aggiornamento importante del suo protocollo proprietario Lightway, di cui parleremo più approfonditamente nelle prossime righe.

Prima però vogliamo ricordarti che ExpressVPN è in offerta al prezzo di 4,87€ al mese grazie allo sconto del 61%, e in più regala letteralmente 4 mesi extra compresi nell’abbonamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

ExpressVPN ha aggiornato la sua sicurezza: ora è veramente da provare

In sostanza, il team di sviluppo di ExpressVPN ha implementato un nuovo linguaggio di programmazione in Lightway, denominato Rust. Si tratta di uno dei più potenti e popolari tra gli sviluppatori di sistemi ad alte prestazioni.

Per riuscire in questa operazione, ha dovuto revisionare totalmente il suo protocollo. Il risultato è eccezionale: non solo Lightway è diventato più performante, ma soprattutto adesso risulta decisamente più sicuro. Alcune minacce infatti non esistono in Rust e i vettori di attacco e gli errori umani vengono eliminati automaticamente.

Oltre a questo, ExpressVPN conferma tutti gli aspetti che l’hanno resa uno dei tool più apprezzati. Ovvero, la politica no-log rigorosa, l’adozione della crittografia di livello militare AES 256-bit accompagnata da quella post-quantistica e una serie di funzionalità extra di alto livello. Tra queste, kill switch, DNS privati e molto altro.

