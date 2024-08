ExpressVPN è la VPN da scegliere oggi: tanta qualità ora a metà prezzo

È il momento giusto per attivare ExpressVPN, una delle migliori VPN sul mercato sia in termini di sicurezza che di velocità. Si tratta di un servizio premium, in grado di offrire una qualità nettamente superiore rispetto alla maggior parte delle VPN. Poter attivare ExpressVPN in sconto, quindi, è un’occasione unica per massimizzare il rapporto qualità/prezzo.

Grazie all’offerta in corso, ExpressVPN è ora attivabile al prezzo scontato di 6,67 dollari al mese, scegliendo il piano di 12 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta in questione garantisce uno sconto del 49% rispetto al costo standard del servizio (il piano mensile costa 12,95 dollari al mese) e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN.

Perché scegliere ExpressVPN come nuova VPN

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN completa, veloce, sicura e con una connessione senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo una rete protetta dalla crittografia del traffico dati che consente l’accesso sicuro a Internet. C’è poi una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

Il servizio si basa su di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente blocchi geografici e censure. ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche server italiani e, quindi, può essere utilizzata da chi si trova all’estero per spostare il proprio IP in Italia. La VPN, inoltre, è utilizzabile su 8 dispositivi per account, anche in contemporanea.

Con l’offerta in corso, il servizio è ora disponibile al prezzo scontato di 6,67 dollari al mese scegliendo il piano annuale con 3 mesi gratis. L’offerta propone uno sconto del 49% rispetto al costo standard, rappresentando un’opportunità unica. C’è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dal momento dell’attivazione del servizio.