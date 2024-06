ExpressVPN è ora in offerta a metà prezzo (+ 3 mesi gratis)

Nuova offerta in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN, una delle migliori VPN per navigare in sicurezza in Italia e nel mondo. Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere il piano di 12 mesi a metà prezzo: 6,42 euro al mese anziché 12,46 euro, per uno sconto pari al 49%. La promo prevede inoltre tre mesi extra gratuiti e il rimborso garantito entro 30 giorni.

Velocità di connessione superiore alla media, sicurezza online garantita e compatibilità estesa a tutti i dispositivi: sono questi i principali punti di forza di ExpressVPN, punto di riferimento in questo settore.

ExpressVPN è in offerta a metà prezzo sul sito ufficiale

Ci sono diversi validi motivi per attivare una VPN quest’estate. Prima di tutto per una questione di sicurezza: la stagione estiva spesso e volentieri è sinonimo di vacanza, con aeroporti, hotel e ristoranti che nascondono un’insidia molte volte sottovaluta: la rete Wi-Fi pubblica. Se non si vuole correre il rischio di mettere i propri dati sensibili in pericolo, la VPN rappresenta la soluzione migliore, in quanto consente una navigazione in completo anonimato.

Un altro motivo riguarda le restrizioni geografiche che impediscono di vedere i propri contenuti preferiti quando si è all’estero. Anche in questo caso, la soluzione più efficace è l’utilizzo di una VPN, che permette di simulare una connessione da un altro Paese e superare così il blocco geografico imposto dal proprio provider di rete.

In queste ore il piano di un anno di ExpressVPN è in offerta a 6,42 euro al mese. In più gli utenti possono beneficiare di tre mesi extra gratis, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.