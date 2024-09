ExpressVPN: il piano annuale scontato del 49% più 3 mesi gratis

Stai cercando una VPN che sia allo stesso tempo efficace e conveniente? In questo caso, approfitta subito dell’offerta in corso di ExpressVPN: se acquisti ora il piano annuale hai uno sconto del 49% e ben 3 mesi extra di servizio gratis.

Un’occasione imperdibile per avere una delle migliori VPN presenti sul mercato a un prezzo stracciato. ExpressVPN non si limita a nascondere il tuo indirizzo IP, ma ti protegge e ti permette di navigare liberamente mentre sei online. Scopri subito tutti i vantaggi e i dettagli della promozione.

ExpressVPN: acquistala adesso in sconto al 49% + 3 mesi gratis

ExpressVPN è la migliore VPN per l’Italia. Usandola, tutta la tua attività online è protetta e al sicuro da sguardi indiscreti. Inoltre, navighi privatamente con un indirizzo IP italiano e guardi liberamente contenuti in streaming senza limiti e restrizioni geografiche. Collegati facilmente a uno dei tanti server di ExpressVPN presenti in Italia.

Usala soprattutto quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche in Italia o all’estero. In questo modo, la sicurezza dei tuoi dispositivi sarà sempre garantita grazie a una crittografia di altissimo livello. ExpressVPN non raccoglierà alcun log delle tue attività, garantendone l’eliminazione a ogni riavvio del servizio.

ExpressVPN si collega a qualsiasi sistema operativo o dispositivo in casa o in ufficio. Sono protetti router, computer e smartphone sia Android, iOS, Linux, Windows e Mac. In più, non mancano neanche estensioni VPN per i browser Chrome, Firefox o Edge.

Ma i vantaggi non sono ancora terminati: avrai anche password manager, controllo parentale per i più piccoli e blocco dei tracker pericolosi.

Per avere tutto ciò approfitta ora dell’offerta in corso e acquista il piano annuale di ExpressVPN in sconto al 49% a cui aggiungere 3 mesi gratuiti. E se non sei soddisfatto puoi sempre sfruttare il rimborso garantito entro 30 giorni dall’acquisto.