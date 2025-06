ExpressVPN in offerta a 4,87€/mese: per navigare sicuri ovunque

Stai cercando un modo per proteggere la tua identità digitale e accedere a contenuti da tutto il mondo? ExpressVPN, una delle VPN più affidabili e veloci in circolazione, lancia una promo imperdibile: 2 anni + 4 mesi gratis a soli 4,87€ al mese, con uno sconto del 61% rispetto al prezzo originale.

Ma non è tutto: attivando ora l’abbonamento ricevi anche una eSIM gratuita da 5GB per navigare in viaggio senza costi extra e hai 30 giorni di tempo per testare il servizio con rimborso garantito.

Perché scegliere ExpressVPN: velocità, sicurezza e contenuti senza confini

ExpressVPN è molto più di una semplice rete privata virtuale. Con oltre server in 105 Paesi, ti permette di cambiare indirizzo IP in un clic, eludere blocchi geografici e navigare in totale anonimato, anche da Paesi con censura o forti restrizioni online. Perfetta se vuoi guardare Netflix USA, accedere a contenuti BBC o Disney+ esteri, oppure proteggerti su reti Wi-Fi pubbliche in aeroporto, in hotel o in viaggio.

Grazie al protocollo Lightway, sviluppato internamente, ExpressVPN offre connessioni ultraveloci e stabili, ideali anche per streaming in HD, videochiamate o gaming. E con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet, PC, smart TV, router o browser.

In più, hai:

Password manager incluso , per custodire in sicurezza le tue credenziali online;

, per custodire in sicurezza le tue credenziali online; AdBlock integrato , per una navigazione pulita e senza fastidiosi banner;

, per una navigazione pulita e senza fastidiosi banner; Politica “no log” certificata, che garantisce che nessuna tua attività venga tracciata o registrata.

Compatibile con Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Smart TV, Fire Stick, Apple TV, router e browser Chrome, ExpressVPN è pensata per proteggerti ovunque e in ogni momento. Clicca qui per approfittare della promozione e naviga libero, veloce e protetto.