ExpressVPN: la nuova offerta sconta il prezzo annuale del 49%

ExpressVPN, tra le migliori VPN per navigare in anonimato e in sicurezza sia in Italia che all’estero, offre un maxi sconto del 49% sul piano di dodici mesi, che passa così da 12,47 euro a 6,42 euro al mese. In più sono previsti anche tre mesi extra gratis e fino a 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

I suoi principali punti di forza sono la velocità della connessione, tra le più veloci rispetto alla concorrenza, la larghezza di banda illimitata e le tante funzionalità pensate per la sicurezza e la privacy di ciascun utente.

ExpressVPN: il piano di un anno in sconto del 49%

Grazie alla sottoscrizione del piano ExpressVPN ci si assicura una VPN che nasconde il vero IP assegnandone uno di un server VPN. In questo modo ci si assicura una navigazione in totale anonimato, con la possibilità di cambiare la propria posizione e accedere così a siti e/o servizi bloccati.

Un altro vantaggio riguarda le funzionalità sulla sicurezza e la privacy online degli utenti che la scelgono. Tra le altre cose, ExpressVPN garantisce la migliore crittografia oggi disponibile (AES a 256 bit), la funzione Kill switch per proteggere i propri dati personali anche quando la VPN dovesse smettere di funzionare per alcuni secondi, e la tecnologia TrustedServer attraverso cui ognuno ha la garanzia che nessun dato venga salvato su un hard disk, rendendo così le proprie informazioni più sicure.

Il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in sconto del 49% sul sito ufficiale, con il prezzo che passa da 12,47 euro al mese a 6,42 euro. In più, si può beneficiare di tre mesi extra gratis di servzio e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.