ExpressVPN offre 3 mesi gratis e il 49% di sconto per 12 mesi

ExpressVPN, fornitore VPN famoso per la offrire una velocità di connessione e funzionalità di sicurezza superiori alla media, è di nuovo in offerta. Il piano di 12 mesi costa 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, per effetto del 49% di sconto. A questo poi si aggiungono 3 mesi gratis, più il rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Se si sta valutando l’attivazione di una nuova VPN, ExpressVPN è da considerarsi tra i migliori servizi oggi disponibili sul mercato. I suoi due principali punti di forza sono la velocità di connessione dei server VPN e le tante funzionalità sul piano della privacy e della sicurezza.

Sul fronte della sicurezza, ExpressVPN offre un pacchetto completo che include il blocco di annunci e tracker, più un gestore di password (ExpressVPN Keys). Inoltre, utilizza la migliore crittografia del settore (AES a 256 bit), i propri DNS privati e la tecnologia TrustedServer, attraverso cui si ha la garanzia che nessun dato venga salvato su un hard disk.

Altre funzionalità degne di nota sono l’opzione Network Lock e la politica no-log. Network Lock è lo strumento che serve a interrompere l’intero traffico Internet non appena la connessione VPN viene a mancare, così da mantenere i propri dati al sicuro. La politica no-log, invece, assicura che l’azienda non registri alcun dato riguardante il proprio traffico online.

Come ultima chicca segnaliamo il protocollo Lightway, l’avanzato protocollo VPN di ExpressVPN, per una VPN più veloce, sicura e affidabile.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese, grazie a un maxi sconto del 49% sul prezzo di listino. In più è possibile beneficiare di 3 mesi extra gratis e di un rimborso garantito entro 30 giorni.