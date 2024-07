ExpressVPN: per tutto luglio sconto del 49% e 3 mesi gratis

ExpressVPN sta offrendo uno sconto speciale per il mese di luglio, che include un ribassamento del 49% sul piano annuale, con l’aggiunta di tre mesi gratis. Questo rende il servizio particolarmente interessante per chi cerca una VPN affidabile e sicura.

ExpressVPN in sconto: l’occasione giusta per provarla!

ExpressVPN è conosciuta per la sua crittografia avanzata AES-256, che garantisce la protezione dei dati personali e delle attività online. Inoltre, offre velocità elevate: consente di guardare contenuti in streaming in alta definizione senza interruzioni.

Il servizio è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, smartphone, tablet e router, rendendolo versatile per qualsiasi esigenza. ExpressVPN è particolarmente apprezzata anche per la sua capacità di bypassare le restrizioni geografiche, permettendo così l’accesso a contenuti di piattaforme di streaming come Netflix, Hulu e molte altre, indipendentemente dalla posizione geografica dell’utente.

Un altro punto di forza di ExpressVPN è il supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a risolvere qualsiasi problema o rispondere a domande. Inoltre, la promozione include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, offrendo la possibilità di provare il servizio senza rischi.

Questa offerta rappresenta un’opportunità eccellente per chi desidera migliorare la propria sicurezza online e godere di una navigazione senza restrizioni, risparmiando allo stesso tempo sul costo del servizio grazie allo sconto del 49% e ai tre mesi gratis.