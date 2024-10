ExpressVPN: risparmia il 48% con 3 mesi extra in regalo

Il servizio ExpressVPN è al momento in sconto del 48% rispetto al prezzo di listino, con 3 mesi extra in regalo. È l’ultima promozione in corso sul sito ufficiale del noto fornitore di VPN, che consente di attivare il piano di 12 mesi al prezzo scontato di 6,67 dollari al mese invece di 12,95 dollari (al cambio attuale corrispondono a 6,08 dollari, ndr).

Il piano in offerta consente l’accesso a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata, alle funzionalità extra di sicurezza studiate dal team di sviluppatori, e un supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. In più, è disponibile un rimborso garantito entro 30 giorni.

ExpressVPN è in sconto del 48%

Con ExpressVPN si ottiene una VPN veloce e sicura, che nasconde le attività svolte sul web agli occhi di società di terze parti, del provider di servizi Internet e occhi indiscreti. Sostanzialmente, il traffico Internet viene crittografato, rendendo impossibile la sua lettura.

Sul fronte della sicurezza si annoverano diversi servizi che rendono la connessione più sicura e privata rispetto alla concorrenza. Tra questi figura la tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessun dato viene saldato su hard disk, mantenendo così al sicuro le informazioni personali di ciascun utente.

Altre funzioni degne di nota sono:

i DNS privati e crittografati su ogni server, per una connessione più sicura e veloce;

la crittografia AES a 256 bit, ritenuta lo standard massimo dagli esperti di sicurezza in tutto il mondo;

la politica no-log dell’azienda, per cui non viene registrato alcun dato relativo al proprio traffico online.

In questi giorni ExpressVPN offre uno sconto del 48% a tutti coloro che sceglieranno di attivare il piano di 12 mesi. In più regala 3 mesi extra di servizio e una garanzia di rimborso di 30 giorni.