ExpressVPN: sconto 48% e 3 mesi gratis con l'abbonamento

Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso di ExpressVPN che propone la migliore VPN per l’Italia con uno sconto del 48% se scegli l’abbonamento annuale, regalandoti inoltre 3 mesi gratis. È l’occasione perfetta per assicurarti la possibilità di navigare in modo anonimo, di navigare in modo protetto e di tutelare i tuoi dati. Costa solo 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro al mese.

L’offerta di ExpressVPN ti regala 3 mesi di servizio

Sono incluse tutte le caratteristiche della Virtual Private Network ovvero le funzionalità che l’hanno resa celebre e la scelta preferita da un gran numero di utenti. Tra questa ci limitiamo a citare i server in 105 paesi per una copertura globale (anche Stati Uniti, Regno Unito e Italia), l’impiego della crittografia AES-256 ritenuto lo standard più affidabile dagli esperti, la tecnologia TrustedServer per assicurare che nessun dato sia mai salvato e zero compromessi in termini di velocità. Scopri di più nella pagina dedicata.

C’è poi la compatibilità con tutte le piattaforme in circolazione, grazie alle applicazioni per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Android TV, Samsung TV, console PlayStation, Xbox e Switch (è possibile connettere fino a un massimo di 8 dispositivi in contemporanea). In caso di esigenza, per qualsiasi dubbio o domanda potrai rivolgerti a un supporto di assistenza in live chat raggiungibile 24/7, anche nella nostra lingua. Attiva subito il tuo abbonamento annuale a ExpressVPN al prezzo di soli 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro al mese.

Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, account PayPal, Bitcoin o altri metodi: trovi tutti i dettagli sul sito ufficiale. Hai anche la possibilità di sfruttare il rimborso garantito entro 30 giorni per mettere alla prova il servizio senza rischi e, se non soddisfa le tue aspettative, chiedere la restituzione completa della cifra spesa.