ExpressVPN: sconto 61% e 4 mesi gratis per la VPN globale

Grazie all’offerta di inizio 2025 proposta da ExpressVPN, potrai contare sulla sicurezza e sulla protezione della VPN premium da qui e fino all’aprile 2027, a fronte di una spesa davvero conveniente. La promozione in corso, infatti, propone lo sconto del 61% e 4 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale al servizio e a tutte le sue funzionalità. Vediamo nel dettaglio cosa la rende un affare molto conveniente, un’occasione da cogliere al volo.

VPN premium in offerta: l’occasione ExpressVPN

Quali sono le caratteristiche incluse? Elenchiamo di seguito quelle più importanti: i server in 105 paesi per cambiare l’indirizzo IP a piacimento e in qualunque momento (dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti) aggirando così ostacoli e censure in pieno anonimato, velocità senza compromessi adatta anche a gaming e streaming, un gestore delle password per archiviare in modo affidabile i codici di autenticazione e la possibilità di collegare fino a 8 dispositivi in contemporanea alla Virtual Private Network. C’è anche la politica no-log per garantite che nessuna informazione sia mai monitorata, raccolta né condivisa. Scopri di più sul sito ufficiale.

Ricapitolando, con l’attivazione della formula biennale hai diritto al 61% di sconto e 3 mesi gratis. In alternativa, l’abbonamento dalla durata annuale è proposto con il 48% di sconto e 3 mesi gratis. A questo si aggiunge la possibilità di richiedere e ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non soddisferà le aspettative.

Non è tutto: l’offerta di ExpressVPN include anche la eSIM da 5 GB di holiday.com, per navigare gratis in tutto il mondo dal tuo smartphone. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata. Il pagamento può essere effettuato attraverso carta di credito o account PayPal.