ExpressVPN ti protegge ovunque sei e costa pochissimo: sconto del 61%

Hai mai usato il Wi-Fi pubblico di un bar o di un aeroporto? Se sì, sappi che quelle reti possono essere un bersaglio facile per hacker e malintenzionati. Ma non solo: sono numerosi anche i pericoli che si celano tra gli anfratti del web. Una VPN (Virtual Private Network) come ExpressVPN è una delle migliori soluzioni per navigare in sicurezza senza spendere una fortuna: ti costa, infatti, meno di un caffè al giorno, grazie alla promozione attiva.

Naviga in sicurezza ovunque ti trovi

Cosa accade quando sottoscrivi un servizio come ExpressVPN? Tutta la tua attività online viene crittografata, proteggendo le tue informazioni da occhi indiscreti. Inoltre, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti senza restrizioni geografiche semplicemente connettendoti a un server VPN in Italia o all’estero.

Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi di ExpressVPN, che ha dalla sua server in ben 105 Paesi, garantendo di conseguenza connessioni veloci e affidabili ovunque ti trovi. Un altro uso di questo servizio è legato ai blocchi e alle restrizioni, non solo geografiche come precedentemente citato, ma anche – ad esempio – quelle imposte dalle reti universitarie o lavorative.

Se connetterti al Wi-Fi scolastico o del tuo posto di lavoro ti impedisce di accedere a determinati siti web, inclusi i principali chatbot di Intelligenza Artificiale, con ExpressVPN puoi bypassare queste limitazioni e accedere liberamente a Internet. Inoltre, il servizio non raccoglie alcun log delle tue attività e della tua connessione: i server sono progettati in modo tale che i dati vengano cancellati, a ogni riavvio.

Un’offerta da non perdere: risparmia il 61%

Sicurezza di altissimo livello, che si completa con gli altri strumenti inclusi: ExpressVPN Keys, un password manager per le tue credenziali, Threat Manager che blocca i tracker pubblicitari e l’opzione parental control, per monitorare l’attività dei tuoi figli e proteggerli da contenuti non appropriati alla loro età, attraverso degli appositi filtri che puoi attivare nell’app.

Per un periodo limitato, ExpressVPN offre un abbonamento di 2 anni + 4 mesi gratis con uno sconto del 61%. A soli 4,79 euro al mese (circa 0,15 euro al giorno), puoi mettere al sicuro la tua vita digitale. E se non sei soddisfatto, hai 30 giorni per ottenere un rimborso completo.